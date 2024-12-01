Гасилин рассказал, что мешает Соболеву в «Зените»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Алексей Гасилин высказался в поддержку новичка «сине-бело-голубых» Александра Соболева.

«Он один из самых мастеровитых игроков России. Почему у него не получается? Это момент психологии. У нападающих бывают такие периоды. Ему нужно забить парочку и тогда пойдет», - передает слова Гасилина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Соболев перешел из московского «Спартака» в «Зенит» минувшим летом. Александр заключил с «сине-бело-голубыми» трехлетний трудовой договор с возможностью продления на год.

В нынешнем сезоне Соболев провел 15 матчей за «Зенит», забил два гола и отдал один ассист.