«Локомотив» достаточно быстро пропустил в матче с «Химками»

Как и в недавнем матче первого круга Премьер-лиги «Локомотив» первым пропустил от «Химок».

на 17-й минуте Зелимхан Бакаев навесил справа к ближнему углу вратарской, Сесар Монтес невнятно сыграл в единоборстве с Антоном Заболотным, затем невнятно действовал и Дмитрий Баринов, позволивший Хетагу Хосонову коротко прострелить на поднявшегося на ноги Антона Заболотного, переправившего мяч ногой в сетку.

При счете 0:1 химчане выбираются из зоны стыков, а соперник идет на третьем месте. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.