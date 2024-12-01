Кордоба рассказал о переговорах с «Зенитом»

Легионер «Краснодара» Джон Кордоба рассказал о несостоявшемся трансфере в петербургский «Зенит» минувшим летом.
«Зенит» выходил на меня? Да, но не напрямую. Все решалось через агента. Лично я ни с кем не общался. Контакты были во время Кубка Америки», - поведал колумбийский бомбардир в разговоре с журналистами «Спорт-Экспресса».
Нападающий недавно подписал новый контракт с «Краснодаром» до середины 2027 года. В нынешнем сезоне Джон провел 16 поединков, записав на свой счет восемь забитых мячей и пять голевых передач.
Сегодня, 1 декабря, «Краснодару» предстоит домашний матч против московского «Спартака».
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