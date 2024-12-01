Форвард «Краснодара» Кордоба резко высказался о «Спартаке»

Лидер атакующей линии «Краснодара» Джон Кордоба в разговоре с журналистами высказался о несостоявшемся переходе в московский «Спартак».

«Что решил «Спартак» - дело «Спартака». Я знаю, чего стою! Но именно Джон Кордоба принял решение не переходить в «Спартак», а не «Спартак» принял решение не покупать меня», - передает слова колумбийского нападающего «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в прошлом месяце колумбиец подписал новый трудовой договор с «быками» до середины 2027 года.

Джон защищает цвета «Краснодара» с 2021 года. В нынешнем сезоне он провел 16 поединков, записав на свой счет восемь забитых мячей и пять голевых передач.