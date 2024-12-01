Артига: «Вообще ничего не слышал про свою отставку»

Главный тренер «Химок» Франк Артига дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Локомотивом».

- Опять очень много разговоров о том, что этот матч может быть одним из последних для вас. Как реагируете на эти разговоры, влияет ли это на подготовку команды к конкретному матчу.

- Вообще никак не реагирую. Сегодня утром я встал и вообще ничего не слышал. Вчера мы подготовили с началом план сборов в Турции. Такая информация есть.

- Сегодня нет Мирзова, нет Фариньи, нет Фернандеса. Как справляться с этими потерями, как их компенсировать?

- Вне зависимости от того, будут ли эти игроки присутствовать, все равно команда сконцентрирована на все 100%, мы настроены добыть очки. Но это не повод расслабляться, потому что мы играем против очень серьезного соперника.

- «Локомотив» - один из лидеров чемпионата. Но в последнее время команда много пропускает - в четырех матчах восемь мячей. В чем видите уязвимость «Локомотива», как ей воспользоваться?

- Невозможно всегда играть и показывать превосходные результаты, но сегодня «Локомотив» играет дома и, естественно, любой ценой будет стараться победить.