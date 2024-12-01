Кордоба объяснил, почему остался в «Краснодаре»

«Краснодар» - место, где ко мне относились лучше всего. Здесь я счастлив. Могу сказать, что это мой дом, где я чувствую любовь. Клуб сделал многое, чтобы я остался», - передает слова колумбийского нападающего «Спорт-Экспресс».