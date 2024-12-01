Кордоба объяснил, почему остался в «Краснодаре»

Центральный форвард «Краснодара» Джон Кордоба в разговоре с представителями СМИ прокомментировал новый трудовой договор с «быками».
«Краснодар» - место, где ко мне относились лучше всего. Здесь я счастлив. Могу сказать, что это мой дом, где я чувствую любовь. Клуб сделал многое, чтобы я остался», - передает слова колумбийского нападающего «Спорт-Экспресс».
Напомним, что форвард защищает цвета краснодарского коллектива с лета 2021 года. В нынешнем сезоне Кордоба провел 16 поединков, записав на свой счет восемь забитых мячей и пять голевых передач.
После 16 туров «быки» занимают второе место в турнирной таблице.
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