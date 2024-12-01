Галактионов: «Фактически трёх суток нет после кубкового матча с «Динамо»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Химками».

- Последняя домашняя игра в календарном году. Какой должна быть игра «Локомотива», чтобы и вы, и болельщики были рады, особенно после недавних поражений от «Спартака» с «Динамо»?

- Понятно, конец сезона. Уже накапливается усталость. Такой психо-эмоциональный фон немного другой, чем в начале сезона. Но, как вы правильно сказали, это завершающая домашняя игра, поэтому все силы и свои эмоции необходимо применить, чтобы победить сегодня.

- Сегодняшний матч по дисквалификации пропускает, пожалуй, главный специалист по «Химкам» Тимур Сулейманов. Насколько это ограничивает атакующий потенциал, и с точки зрения ротации в том числе?

- Безусловно, когда ты планируешь стратегию матча, понимаешь, кто может выйти в стартовом составе и по ходу матча и внести какие-то коррективы за счет замен. Поэтому ты немного усложняешь себе жизнь, но у нас есть определенные задумки, как это компенсировать, если это будет необходим. Возможно, и эта ситуация не понадобится.

- «Химки» очень много пропускают со стандартов. Делался ли на это дополнительный упор при подготовке к этому матчу?

- У нас не так много времени было. Фактически трех суток нет после кубкового матча с «Динамо», поэтому как такового тренировочного процесса не было, больше восстанавливались. Акцентировали внимание на стандартах именно сегодня, да, была установка на игру, определенные зоны и позиции игроков. Маневры игроков отлажены, какие-то определенные нюансы подсказали ребятам, на что надо сделать акцент именно при подаче.

- Не так давно вы проиграли «Химкам» в чемпионате. Это поражение удивило многих. Сегодня отличный шанс вернуть должок?

- Абсолютно правильно вы говорите о том, что сегодня хороший шанс, хороший матч с точки зрения того, чтобы это был такой реванш. Нужно дать понять сопернику, что мы - «Локомотив», мы стремимся быть выше. Наша задача сегодня - побеждать.