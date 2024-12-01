«Динамо» Махачкала - «Факел»: ветеран «Спартака» назвал победителя матча

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов поделился соображениями по матчу 17-го тура чемпионата России между махачкалинским «Динамо» и воронежским «Факелом».

«1:0. Дагестанский клуб худо-бедно, но даёт бой всем командам в лиге, причём регулярно набирая очки. Хозяева сделают всё, чтобы обезопасить себя от вылета. Поставлю на их победу», - передает слова эксперта Sportbox.

Матч «Динамо» против «Факела» состоится сегодня, 1 декабря, начало запланировано в 19:00 по московскому времени. Перед этой встречей махачкалинская команда занимает 11-е место, а воронежский клуб находится на 14-й позиции.