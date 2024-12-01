Бубнов назвал точный счёт матча «Краснодар» - «Спартак»

В центральном матче 17-го тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» на выезде померяется силами с «Краснодаром». Своим мнением по этому матчу поделился футбольный эксперт Александр Бубнов.

«2:1. У «Краснодара» тяжёлый отрезок в чемпионате. Игра будет весёлая, команды будут биться до последнего, но отдам предпочтение хозяевам», - цитирует Бубнова Sportbox.

Матч «Краснодара» против «Спартака» состоится сегодня, 1 декабря, начало запланировано в 19:30 по московскому времени. В преддверии этой встречи подопечные Мурада Мусаева занимают второе место в турнирной таблице, а команда Деяна Станковича идет на четвертой строчке.