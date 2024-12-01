Булыкин предсказал результат матча «Краснодар» - «Спартак»

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин дал комментарий в преддверии поединка между «Краснодаром» и московским «Спартаком» в рамках 17-го тура чемпионата России.

«С уровнем нашего чемпионата возможно всё: и «Краснодар», и «Спартак» могут выиграть. Фаворита я не вижу, но нас ждёт очень интересный матч. Мне кажется, что будет ничья», - передает слова бывшего нападающего «Чемпионат».

Матч «Краснодара» и «Спартака» состоится 1 декабря, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. В преддверии этой встречи «быки» с 38 баллами занимают второе место в турнирной таблице, а «красно-белые» (31) идут на четвертой позиции.