Генич высказался о возможном увольнении Осинькина

Известный футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал информацию о возможном увольнении Игоря Осинькина с поста главного тренера самарских «Крыльев Советов».

«Читалось, конечно. Но всё равно жаль», - гласит сообщение Генича в социальных сетях.

Напомним, что Осинькин занимает пост главного тренера самарского коллектива с лета 2020 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги «Крылья Советов» с 15 баллами занимают 12-е место в таблице. В следующем матче чемпионата страны подопечные Осинькина на выезде встретятся с петербургским «Зенитом». Матч пройдет 1 декабря и начнется в 16:30 мск.