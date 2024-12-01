Батраков и Пиняев - в старте «Локомотива» на матч с «Химками»

В рамках 17-го тура чемпионата России столичный «Локомотив» на домашнем стадионе примет подмосковные «Химки». Тренерские штабы назвали стартовые составы команд на предстоящую встречу.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Сильянов, Ньямси, Монтес, Баринов, Батраков, Воробьёв, Пиняев, Сарвели, Севикян.

«Химки»: Кокарев, Джикия, Филин, Голубович, Ориньо, Бакаев, Хосонов, Вера, Мехия, Заболотный, Руденко.

Матч состоится на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 14:00 по московскому времени. После 16 поединков «железнодорожники» занимают третье место в турнирной таблице, а «Химки» располагаются на 13-й строчке.