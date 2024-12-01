Радимов назвал главную проблему ЦСКА

Экс-футболист петербургского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов поделился мнением об игре московского ЦСКА в нынешнем сезоне.

«Приход Николича ничего не изменил. Проблема ЦСКА - нападающий. На одном Тамерлане Мусаеве далеко не уедешь», - высказался эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

После 17 туров Российской премьер-лиги московская команда набрала 28 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице. Подопечные Николича отстают от идущего пятым «Динамо» на три очка. В последнем матче чемпионата страны «армейский» коллектив на домашнем стадионе расписал мировую с казанским «Рубином» со счетом 2:2.