Тренер Бельгии Тедеско не рассматривает «Оренбург»

Бывший главный тренер московского «Спартака», а ныне рулевой сборной Бельгии Доменико Тедеско не рассматривает вариант возвращения в РПЛ.

Как сообщается на страницах «Спорт-Экспресса», немецкий тренер не собирается возглавлять «Оренбург». Ранее в прессе появилась новость, что Доменико может вернуться в российский чемпионат.

Тедеско занял пост главного тренера сборной Бельгии в феврале прошлого года. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2026 года.

«Оренбург» неудачно выступает в этом сезоне Российской премьер-лиги. Команда набрала восемь баллов и занимает последнюю строчку в турнирной таблице.