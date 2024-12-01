Трошечкин: «Краснодар» идёт по чемпионскому графику»

Хавбек «Пари НН» Александр Трошечкин высказался о выступлении «Краснодара» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.
«Первая тройка выглядит наиболее солидно и ровно. «Краснодар» чуть-чуть так себе начал сезон. Но сейчас они идут в целом по чемпионскому графику», - передает слова Трошечкина Legalbet.
В рамках 17-го тура чемпионата России краснодарский клуб на своем поле примет московский «Спартак». Встреча состоится сегодня, 1 декабря, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по столичному времени.
В таблице РПЛ первое место занимает «Зенит», вторым идет «Краснодар», а топ-3 замыкает столичный «Локомотив».
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