Хомуха: «Вряд ли зимой ЦСКА подпишет кого-то стоящего»

Бывший российский футболист Дмитрий Хомуха высказался насчет возможного усиления московского ЦСКА в зимнее трансферное окно.

«Вряд ли зимой «армейцам» получится приобрести что-то стоящее. Маловероятно, что будут какие-то изменения. Точно не будет трансфера, который удивит болельщиков», - передает слова Хомухи Legalbet.

После 17 матчей Российской премьер-лиги «армейский» коллектив набрал 28 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице. В последнем матче чемпионата страны ЦСКА на домашнем поле принимал казанский «Рубин». Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась результативной ничьей со счетом 2:2.