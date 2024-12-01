Бобёр: «Всё идёт к отставке Осинькина»

Экс-игрок самарских «Крыльев Советов» Антон Бобёр высказался о возможном увольнении Игоря Осинькина с поста наставника команды.
«На протяжении нескольких месяцев все идет к отставке Осинькина. Поднялся приличный шум. Чем раньше появится понимание ситуации, тем лучше это будет для всех», - передает слова бывшего футболиста «РБ Спорт».
Напомним, что Осинькин занимает пост главного тренера самарского коллектива с лета 2020 года. По итогам 16 туров Премьер-лиги «Крылья Советов» с 15 набранными баллами занимают 12-ю строчку в турнирной таблице. В ближайшем матче самарскому клубу будет противостоять петербургский «Зенит».
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