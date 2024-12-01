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Дьяков назвал фаворита матча «Ахмат» - «Динамо»

01 Декабря 2024 • 09:50 Комментировать

Экс-футболист столичного «Динамо» Виталий Дьяков высказался о предстоящем поединке московского коллектива против грозненского «Ахмата» в рамках 17-го тура чемпионата России.

«Динамо» - фаворит. Но команда пока не так грозно выглядит, как все этого ждали. «Динамо» нужно забирать очки. Если терять в матче с «Ахматом», то можно забыть о чемпионстве», - цитирует Дьякова Metaratings.ru.

Матч «Ахмат» - «Динамо» состоится на стадионе в Грозном в понедельник, 1 декабря. Начало встречи запланировано в 19:00 по московскому времени. В преддверии этого поединка грозненцы занимают 15-е место в турнирной таблице, а «бело-голубые» находятся на пятой строчке.

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