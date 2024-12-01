Дзюба высказался о матче против «Зенита»

Центрфорвард тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба высказался о предстоящей встрече с петербургским «Зенитом» в рамках 18-го тура Премьер-лиги.

«Очень надеюсь, что 90 минут продержусь без всяких проблем. Хочется дать бой чемпиону страны», - приводятся слова нападающего в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч между «Зенитом» и «Акроном» состоится на петербургском стадионе «Газпром Арена» в субботу, 7 декабря. Начало поединка запланировано в 16:30 по московскому времени.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Дзюба провел девять поединков, в которых записал на свой счет два забитых мяча и три голевые передачи.