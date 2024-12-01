Прогноз на матч «Зенит» - «Крылья Советов» от Бубнова

Петербургский «Зенит» на домашнем стадионе примет самарские «Крылья Советов» в рамках 17-го тура Премьер-лиги. Прогноз на это противостояние сделал футбольный аналитик Александр Бубнов.

«3:1. У хозяев довольно простой календарь в конце года. «Зенит» будет явным фаворитом в противостоянии с соперниками из Самары и способен победить с крупным счётом», - передает слова эксперта Sportbox.

Матч «Зенита» и «Крыльев Советов» состоится сегодня, 1 декабря, начало запланировано в 16:30 по московскому времени. Петербургский клуб с 39 баллами лидирует в турнирной таблице, а самарская команда (15) находится на 12-й строчке.