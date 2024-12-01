Бубнов назвал победителя матча «Локомотив» - «Химки»

17-й тур чемпионата России продолжится поединком между столичным «Локомотивом» и подмосковными «Химками». Своим мнением по этой встрече поделился футбольный эксперт Александр Бубнов.

«2:1. В этом году мы уже видели, как «Локомотив» может взбодриться после крупного поражения. «Химки» способны дать бой одному из лидеров чемпионата, но «Локомотив» с трудом победит», - передает слова Александра Sportbox.

Матч «Локомотива» против «Химок» состоится на стадионе «РЖД Арена» сегодня, 1 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. В преддверии поединка хозяева занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, а гости находятся на 13-й позиции.