​Гришин: «ЦСКА потерял очки - это всегда плохо»

В российском футболе прошли матчи семнадцатого тура РПЛ, московский ЦСКА вновь сыграл не очень удачно, не сумев обыграть «Рубин» - встреча закончилась со счетом 2:2. Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин раздосадован таким итогом матча, он считает, что потеря этих очков может сказаться в конце сезона

- Потеря очков в домашнем матче - всегда плохо. Их может как раз и не хватить в конце сезона при борьбе за призовые места. Что касается игры, она должна была понравиться зрителям. Отыграться с 0:2 - тоже в каком-то смысле неплохо, - цитирует слова Гришина «ВсеПроСпорт».

Сейчас ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.