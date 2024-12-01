«Краснодар» – «Спартак»: Возможные стартовые составы на центральный матч тура чемпионата России

В семнадцатом туре Российской премьер-лиги схлестнутся «Краснодар» и московский «Спартак». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предсказывает стартовые составы команд на этот матч.

«Краснодар»: Агкацев (вр), Петров, Диего Коста, Тормена, Оласа, Ленини, Черников, Виктор Са, Сперцян, Батчи, Кордоба.

«Спартак»: Максименко (вр), Рябчук, Бабич, Литвинов, Денисов, Умяров, Пруцев, Маркиньос, Барко, Бонгонда, Угальде.

За «красно-белых» не сможет сыграть дисквалифицированный полузащитник Кристофер Мартинс. Под вопросом хавбек спартаковцев Роман Зобнин.

В предыдущем туре чемпионата «Краснодар» сыграл вничью с «Химками» (2:2), «Спартак» победил «Локомотив» (5:2). Далее в Кубке России «Краснодар» выиграл у «Тюмени» (3:3, по пенальти 4:2).

А что «Спартак»? Он в своём кубковом матче проиграл на выезде «Ростову» (1:2). За шестнадцать туров Премьер-лиги «Краснодар» набрал 38 очков, «Спартак» обзавёлся 31 баллом.

Матч «Краснодар» – «Спартак» отгремит сегодня, 1 декабря, на стадионе «Краснодар» в столице Кубани. Стартовый свисток прозвучит в 19 часов 30 минут. За прямой текстовой трансляцией можно будет наблюдать здесь.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов