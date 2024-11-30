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​Балахнин прокомментировал кризис «Манчестер Сити»

30 Ноября 2024 • 23:15 Комментировать

Английский «Манчестер Сити» столкнулся с самым большим кризисом с того момента, как каталонский наставник Хосеп Гвардиола в 2016 году возглавил этот клуб. Команда не может выиграть уже в шести матчах кряду. Экс-наставник российской сборной Сергей Балахнин высказался по этому поводу, он уверен что в итоге «Манчестер Сити» преодолеет эту ситуацию.

- Не только у «Сити» были задействованы игроки на Евро, поэтому я бы не сваливал только на то, что накопилась усталость. Факторов может очень много, но это всё внутри команды. Ну можно предъявить и тренеру, что упустил этот момент. Я уверен, что они справятся с проблемами, - цитирует слова Балахнина Vprognoze.ru.

Напомним, что «Манчестер Сити» является действующим чемпионом Англии.


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Сергей Балахнин
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