Веденеев дал совет Сафонову

Экс-оборонец питерского «Зенита» Сергея Веденеев высказался по поводу конкуренции между российским голкипером Матвеем Сафоновым и итальянцем Джанлуиджи Доннаруммой в составе парижского «ПСЖ». На уходящей неделе Сафонов дебютировал за свой клуб в Лиге чемпионов, однако сыграл не очень-то удачно и «ПСЖ» проиграл на выезде мюнхенской «Баварии». Веденеев дал пару советов российскому вратарю:

- Матвею нужно стоять без ошибок, чтобы заслужить постоянное место в составе. Игра на выходах у него не самое сильное место. Во французском чемпионате все высокие и очень хорошо борются на втором этаже, поэтому будет очень трудно, - цитирует слова Веденеева Vprognoze.ru.

Ранее Сафонов выступал за «Краснодар».