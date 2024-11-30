ЦСКА подпишет полузащитника в случае ухода Бистровича зимой

ЦСКА может укрепить состав в зимнее трансферное окно.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», ЦСКА подпишет футболиста в зону полузащиты в случае ухода хорватского хавбека Кристияна Бистровича зимой.

26-летний футболист принял участие в восьми матчах ЦСКА в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги, но голевыми действиями не отметился. Действующее соглашение Бистровича с московским клубом рассчитано до 30 июня 2025 года, таким образом, зимнее трансферное окно – это последняя возможность выручить деньги с продажи хорвата.

После 17 туров ЦСКА занимает шестое место в чемпионате России.