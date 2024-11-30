​Силкин поделился мнением о проблемах «Динамо»

В прошлом году московское «Динамо» очень хорошо выступало, оно сражалось за чемпионский титул и лишь в последнем туре упустило его в пользу питерского «Зенита». Однако в этом сезоне москвичи играют куда хуже и сейчас занимают лишь пятое место в турнирной таблице чемпионата.

Бывший наставник московского клуба Сергей Силкин поделился своим мнением о проблемах команды, он считает, что они связаны с обороной:

- Дело в том, что в обороне есть проблемы, и тренерский штаб не может определиться с костяком команды, и поэтому происходят такие вещи. У команды на данный момент нет стабильности, игроки нервничают, - цитирует слова Силкина Vprognoze.ru.