Генич – о Ганчаренко: «Нельзя наказывать тренера за слова, нельзя»

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о возможной дисквалификации главного тренера «Пари НН» Виктора Ганчаренко за его слова после матча с «Ростовым».

«Нельзя наказывать тренера за слова. Нельзя! Что бы он не сказал на пресс-конференции или в подтрибунке — нельзя! И штрафовать нельзя. На мой взгляд», - пишет Генич в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что рулевому «Пари НН» грозит длительная дисквалификация за слова в адрес арбитра Яна Бобровского. Красную карточку за свои слова Ганчаренко получил уже в подтрибунном помещении.

Сам Ганчаренко позже прокомментировал инцидент.