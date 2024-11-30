Кафанов: «Селихов мне очень нравится»

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов лестно высказался о голкипере «Спартака» Александре Селихове на фоне возможного перехода футболиста в ростовский клуб.

«Очень сильный вратарь, всегда говорил и говорю. Мне он очень нравится, в сборной понравился еще больше», – приводит слова Кафанова Sport24.

Контракт 30-летнего Селихова с московским «Спартаком» рассчитан до конца сезона, в соглашении предусмотрена возможность продления ещё на год. В нынешнем сезоне Селихов появился на поле в восьми матчах Кубка России, три из которых он сыграл на ноль.

Отметим, что в активе Селихова имеется и матч за сборную России, который он сыграл в ноябре 2022-го года.