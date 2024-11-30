Карпин назвал причину, почему Осипенко отказался бить пенальти

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Пари НН».
- Первые три гола с угловых. Все ли эти комбинации наигрывались на тренировках?
- Нет, не все.
- Вторая с отскоком от соперника не наигрывалась, наверное?
- Ну да. Нет, розыгрыш, который разыграли, по-другому мог быть. Оказался один игрок свободный, они сами разыграли.
- В какой момент перестали волноваться за результат?
- Наверное, поспокойнее стало после 3:0.
- Почему Осипенко не пробил пенальти?
- Отдал Комличенко.
- Вы не говорили об этом в раздевалке?
- Сказал, зачем он это сделал. Для уверенности Комличенко.
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