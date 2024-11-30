Карпин назвал причину, почему Осипенко отказался бить пенальти

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Пари НН».

- Первые три гола с угловых. Все ли эти комбинации наигрывались на тренировках?

- Нет, не все.

- Вторая с отскоком от соперника не наигрывалась, наверное?

- Ну да. Нет, розыгрыш, который разыграли, по-другому мог быть. Оказался один игрок свободный, они сами разыграли.

- В какой момент перестали волноваться за результат?

- Наверное, поспокойнее стало после 3:0.

- Почему Осипенко не пробил пенальти?

- Отдал Комличенко.

- Вы не говорили об этом в раздевалке?

- Сказал, зачем он это сделал. Для уверенности Комличенко.