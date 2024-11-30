Ганчаренко - о красной карточке после матча: «Я её не видел, это со слов кого-то»

Главный тренер «Пари НН» Виктор Ганчаренко дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ростовом».

- Какой был определяющий момент матча?

- Наверное, все-таки их несколько. То, что мы плохо играли в защите при стандартных положениях. Второй момент - реализация. Тот момент, который был у Боселли, и стандартное положение у Карича - как бы «Ростов» с этого выжал, а мы, к сожалению, нет. Поэтому два, наверное, момента.

- Вы после матча в подтрибунном помещении получили красную карточку от арбитров. Спорили? О чем шла речь, если не секрет?

- Уже игра заканчивается, и надо всё забывать. Единственное, я не пойму, почему лайнсмен по-хамски отвечает моему игроку. Я считаю, что это неправильно. Если вы видите, то мне за это дают красную карточку. Хотя я ее не видел. Со слов это кого-то.