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Ганчаренко грозит длительная дисквалификация за угрозу арбитру

30 Ноября 2024 • 21:38 Комментировать
Ростов
4:0
Пари НН

Главному тренеру «Пари НН» Виктору Ганчаренко грозит длительная дисквалификация за угрозу арбитру Яну Бобровскому. Напомним, что по итогу матча «Ростов» - «Пари НН» (4:0) Ганчаренко получил красную карточку уже в подтрибунном помещении.

Как оказалось, тренер обратился к арбитру встречи Яну Бобровскому со словами «тебе недолго осталось, не волнуйся». За это белорусский тренер был «удалён».

Теперь, согласно регламенту РПЛ, Ганчаренко грозит длительная дисквалификация на три маатча. Обращает на это внимание телеграм-канал «Первый спорт».

Больше подробностей о матче «Ростов» - «Пари НН», который нижегородцы завершили вдесятером – в нашем ревью.

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