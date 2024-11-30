Президент «Ростова»: «Осипенко достоин играть в «Ювентусе»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц лестно высказался о защитнике Максиме Осипенко, который отметился двумя забитыми мячами в ворота «Пари НН» (4:0).

«Осипенко достоин играть в топ-клубах уровня «Ювентуса». Кто еще? Да у нас половина команды достойна», – цитирует Арутюнянца Sport24.

30-летний Осипенко принял участие в 17 матчах «Ростова» в Российской премьер-лиге, забил пять голов и отдал четыре голевые передачи, играя на позиции центрального защитника. Действующее соглашение россиянина с ростовским клубом рассчитано до 30-го июня 2027 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в пять миллионов евро.