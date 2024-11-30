Комаров: «Осипенко - штатный пенальтист, а тут он сам уступил и отдал пенальти»

Лучший футболист встречи «Ростов» - «Пари НН» Иван Комаров для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Второй тайм со стороны после удаления соперника показался простым. Так ли это было на самом деле на поле?

- Вообще не стало проще. Самое главное было - сохранять концентрацию и так же продолжать играть, стараться забить еще.

- Были разговоры на поле перед пенальти, чтобы Осипенко дать зайти на хет-трик?

- Вообще он у нас штатный пенальтист, а тут он сам уступил и отдал пенальти. Так получилось.

- Вы пытались пробить через себя. Это что?

- Не знаю, просто удобно мяч летел. Думал, что если защитники не сыграют головой, то попробую пробить. Но увидел, что он был первый на мяче, и уже начал убирать ногу.

- Три гола с угловых, один с пенальти, который пришел после углового. Сколько времени работали над стандартными положениями на тренировках?

- Не так много времени. После тренировок несколько подач и всё.

- Три матча подряд дома сейчас. Остался еще один. Насколько просто без переездов, перелетов и транспорта?

- Конечно, дома приятнее играть при своих болельщиках без дальних выездов. Постараемся в последнем матче победить и пойдем в отпуск.