Комаров: «Осипенко - штатный пенальтист, а тут он сам уступил и отдал пенальти»

Лучший футболист встречи «Ростов» - «Пари НН» Иван Комаров для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.
- Второй тайм со стороны после удаления соперника показался простым. Так ли это было на самом деле на поле?
- Вообще не стало проще. Самое главное было - сохранять концентрацию и так же продолжать играть, стараться забить еще.
- Были разговоры на поле перед пенальти, чтобы Осипенко дать зайти на хет-трик?
- Вообще он у нас штатный пенальтист, а тут он сам уступил и отдал пенальти. Так получилось.
- Вы пытались пробить через себя. Это что?
- Не знаю, просто удобно мяч летел. Думал, что если защитники не сыграют головой, то попробую пробить. Но увидел, что он был первый на мяче, и уже начал убирать ногу.
- Три гола с угловых, один с пенальти, который пришел после углового. Сколько времени работали над стандартными положениями на тренировках?
- Не так много времени. После тренировок несколько подач и всё.
- Три матча подряд дома сейчас. Остался еще один. Насколько просто без переездов, перелетов и транспорта?
- Конечно, дома приятнее играть при своих болельщиках без дальних выездов. Постараемся в последнем матче победить и пойдем в отпуск.
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