Ринат Билялетдинов: «Кризис в игре «Локомотива» виден снова»

В российском футболе проходят матчи семнадцатого тура Премьер-лиги, известного отечественного специалиста Рената Билялетдинова спросили про спад в игре московского «Локомотива»ю Билялетдинов не отрицает небольшой кризис в игре команды, он попробовал объяснить, почему так случилось. Напомним, что в прошлом туре «Локомотив» проиграл московскому «Спартаку» со счётом 2:5, а затем уступил ещё и в кубковом матче московскому «Динамо».

- 2:5 со «Спартаком», поражение от «Динамо», наверное, Воробьёв выразил верное мнение. Хотя, игрок обычно озвучивает о себе. Так вот, признаки спада в игре «Локомотива» видны снова, - цитирует слова Билялетдинова Vprognoze.ru.