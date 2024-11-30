Юран рассказал, где хотел бы продолжить карьеру

Экс-наставник «Пари НН» Сергей Юран ответил на вопрос о своём будущем.

«Приоритет – РПЛ, но рассмотрю все предложения. Вариант с Первой лигой не исключаю. Ну или если будет звонок из Азии или Европы. Все зависит от того, какие цели будут у клуба», - приводит слова Юрана «РБ Спорт».

Отметим, что в СМИ появилась информация о возможном возвращении Юрана в подмосковные «Химки», которые специалист тренировал уже три раза. Последним местом работы 55-летнего специалиста был «Пари НН», который он покинул в апреле. «Пари НН» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, но может опуститься на две строчки ниже по итогам 17-го тура.