Защитник «Рубина» - об упущенной победе над ЦСКА: «Всё поменяло удаление»

Защитник «Рубина» Алексей Грицаенко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о ничьей с «армейцами».
- «Рубин» немного не дотерпел до победы. Почему не получилось ее удержать?
- Удаление сказалось. Оно все поменяло. Мы сели в позиционную оборону, но на последних секундах случился рикошет.
- ЦСКА сегодня был другой командой, не той, которой вы проиграли в Кубке 0:3?
- Да нет. Все тот же ЦСКА. Просто в кубковой встрече мы допустили ошибки, которые привели к пропущенным мячам. Постарались сегодня это исправить.
- К судье нет претензий по его работе?
- Не хотел бы это обсуждать. С трибуны все сами все видели.
- В Кубке России вам достался «Урал», единственный представитель ФНЛ среди оставшихся команд. Как оцените жеребьевку?
- На то он и Кубок, что любая команда в отдельно взятом матче может обыграть кого угодно. Не надо смотреть, что «Урал» из ФНЛ. Это сильный клуб с высокими задачами. Не думаю, что с этим соперником нам будет легче, чем с топ-клубом.
- Что знаете про «Урал» образца этого года?
- Главным тренером там стал Олег Шатов, и у него идет хорошая победная серия. Рад за него. Видел какие-то голы и нарезки матчей «Урала».
- Как оцените турнирную ситуацию «Рубина»?
- Хотелось бы быть повыше. Сегодня была возможность приблизиться к первой шестерке.
- Как для себя оцените первую часть сезона?
- У меня получилась скомканная концовка. Много пропустил. Сейчас нахожусь не в оптимальной форме.
- Какая игра вам запомнилась по первой части сезона больше всего?
- Те матчи, которые мы переламывали на последних минутах, как с «Акроном» в Самаре. Очень непростая игра с эмоциональной точки зрения. С «Краснодаром» команда провела отличную встречу, правда, я ее смотрел с трибуны.
Елена Григорьевская
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