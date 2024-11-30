Из-за кого «Ростов» так легко разорвал «Пари НН»: худшие игроки матча

Ставим оценки футболистам Виктора Ганчаренко

Выезд на юг России для нижегородского «Пари НН» завершился форменным разгромом. Гости могут записать себе в актив только стартовые минуты, когда удалось потревожить Ятимова и провести пару неплохих комбинаций. Далее нижегородцы только отбивались и вынимали мяч из сетки. Который оказался там целых четыре раза.

Так кто же ужасно сыграл против «Ростова»? Давайте разбираться. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Виктора Ганчаренко.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «РОСТОВ» – «ПАРИ НН»

МАКСИМ ШНАПЦЕВ – 3,5. Вся оборона «Пари НН» получает двойку. Особенно за действия на стандартах. Именно Шнапцев обеспечил голевой отскок для Осипенко, когда Максим оформлял дубль. Именно Шнапцев бросил Саравию, в эпизоде со вторым голом.

А ещё у Максима за 75 минут накопилось только шесть точных передач. И на «втором этаже» проиграны два единоборства из двух.

АЛЕКСАНДР ЭКТОВ – 3,0. Ещё хуже себя проявил Эктов, на фланге которого просто порхал Иван Комаров. Полузащитник «Ростова» создал пять острых атак, а Александр ни разу не смог его удержать: проиграны пять единоборств из семи, совершены 15 потерь.

Довольно быстро присел на жёлтую карточку Эктов, и фланг стал ещё более свободным – защитник не шёл в отбор резко. А Комаров получил плодородную почву для созидания.

ХУАН БОСЕЛЛИ – 2,0. До удаления Боселли «Пари НН» уже пропустил, но смотрелся гораздо лучше. Это показывает и влияние Хуана на игру команды, и то – как он подвёл её сегодня. Глупейшее удаление на старте второго тайма сломало весь вечер – именно из-за него «Пари НН» был растоптан.

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Правда, Боселли и до удаления играл нервно: совершил три фола и отдал всего две (!) точные передачи.