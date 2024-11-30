​Наумов не удивлён победой «Акрона»

В российском футболе проходят матчи семнадцатого тура, тольяттинский «Акрон» достаточно неожиданно одержал победу над «Оренбургом» со счетом 1:0. Успех новичка высшей лиги российского футбола прокомментировал экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов. Он заявил, что не удивлён победой «Акрона» в прошедшем матче:

- Нормальная игра от «Акрона», но победа была ожидаемая. Стала ли команда середняком? Я думаю, они только начинают путь, - цитирует слова Наумова Vprognoze.ru.

В следующем туре «Акрону» предстоит сыграть в Питере против чемпиона страны - «Зенита».