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Убийственные угловые «Ростова» и удаление Боселли сокрушили «Пари НН» на юге России

30 Ноября 2024 • 20:54 Комментировать
Ростов
4:0
Пари НН
окончен

«Ростов» и «Пари НН» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 17-го тура РПЛ состоялся 30 ноября на стадионе «Ростов Арена».

Протокол игры  
Ростов4:0Пари НН
(1:0) Осипенко Максим32'  
(2:0) Саравия Родриго60'  
(3:0) Осипенко Максим65'  
(4:0) Комличенко Николай72'  
Ятимов РустамЛангович АндрейМелёхин Виктор  43' 74' (Щетинин Кирилл ( 74') Осипенко МаксимВахания ИльяСаравия Родриго 84' (Сутормин Алексей ( 84') Глебов ДанилКомаров ИванРоналдо  11'Комличенко Николай 84' (Байрамян Хорен ( 84') Мохебби Мохаммад 74' (Чернов Евгений ( 74')
Запасные: Голенков ЕгорОдоевский ДаниилЖбанов ИльяШанталий ДаниилИгнатов ГерманХанкич ХидаетСако УмарКучаев Константин
Медведев НикитаКаккоев Никита  43'Магкеев Станислав 54' (Гоцук Кирилл ( 54') Шоштарич Карич СвенЭктов Александр  33'Шнапцев Максим 75' (Карапузов Владислав ( 75') Боселли Хуан  49'Калинский Николай  6'Мухин Антон 74' (Трошечкин Александр ( 74') Тичич Лука  56' 80' (Ожегович Огнен ( 80') Ермаков Никита 74' (Царукян Валерий ( 74')
Запасные: Кукушкин ИванЧистяков АртёмБоженов КириллАлександров ВикторСтаматов МатеоВедерников Данила
30 ноября. Стадион "Ростов Арена" (Ростов-на-Дону).
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Посреди недели «Ростов» получил мощный заряд позитива и бодрости. Второй раз обыграли «Спартак», уронив москвичей в Путь регионов Кубка России. Но теперь дела кубковые пора оставить, в чемпионате южане должны закрепиться в верхней части турнирной таблицы, куда поднялись своем недавно. Кстати, сыграть предстояло с командой, расположившейся на первой строчке нижней части таблицы – девятое место занимал «Пари НН».

Матч соседей по турнирной таблице в итоге равным не получился. Хотя гости начали неплохо, даже захватили территориальное преимущество и смело бегали вперёд. Могли и счёт открывать: Карич выиграл верх после подачи от угла поля и зряче пробил, но Ятимов перевёл в стойку. Такое начало «Ростов» удивило. Хозяева разозлились, не опешили. И включились в игру.

Комаров дальним ударом чуть не закинул мяч за шиворот Медведеву, раскрывшемуся как раз в Ростове. Но в этот вечер Никита более не удивил спасениями, дальше атаки «Ростова» всё чаще доходили до логического завершения. В середине первого тайма Роналдо внёс-таки мяч в сетку, но за мгновение до этого задел его локтем. Гол отменили, а через десять минут «Ростов» забил уже легитимно.

Подачу от угла поля продлил Комличенко, скинув мяч к дальней штанге, а там уже Осипенко попал с метра – 1:0. Второй тайм начался с события, добившего «Пари НН». Хуан Боселли в центре поля прилетел шипами в колено Глебову и отправился отдыхать, заслуженно получив красную карточку. «Ростов» чуть приноровился к игре 11 на 10 и полетели голы.

На исходе часа игры Комаров разыграл корнер через Саравию, затем подключили Глебова, который пяткой вернул Родриго, а тот уже с десяти метров вонзил в самую «девятку» - 2:0. Эти страшные угловые продолжили уничтожать «Пари НН». Через пять минут новый корнер завершился скидкой Мохеби, рикошетом от Шнапцева и ударом Осипенко из центра штрафной площади под самую штангу – 3:0.

И даже не стоит, наверное, уточнять, что четвёртый гол тоже пришёл после углового, суматохи и удара Глебова. Мухин прикрыл лицо руками, а рефери решил, что этого достаточно для пенальти. Николай Комличенко с 11 метров пробил точно под штангу – 4:0. Все четыре гола «Ростова» так или иначе пришли после углового удара. А «Пари НН» очень сильно подкосило удаление.

Крупная победа позволила ростовчанам оторваться от нижегородцев в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Пари НН

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