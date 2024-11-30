Алексей Попов: «Непонятно, как Николич строит игру»

Экс-футболист «Рубина» Алексей Попов раскритиковал ЦСКА после сегодняшней ничьей с казанским клубом.

«Непонятно, как Николич строит игру и с чем это связано. Команда какая-то спящая. В обороне играют очень плохо», - цитирует Попова Metaratings.

Отметим, что в матче с «Рубином» ЦСКА смогли спасти игру, уступая по ходу встречи со счётом 0:2.

После 17 туров ЦСКА занимает лишь шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В следующем туре подопечные Марко Николича сыграют на выезде против «Факела», встреча состоится в воскресенье, 8-го декабря, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 16:30 по московскому времени.