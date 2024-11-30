Тесленко рассказал, почему не получилось взять реванш у ЦСКА за кубковое поражение

Защитник «Рубина» Егор Тесленко, забивавший мяч в ворота ЦСКА в матче 17-го тура РПЛ, в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о ничьей с «армейцами».

- Расскажите, как получилось забить?

- Была хорошая подача. Я хорошо пробил, и мне удалось забить.

- Когда забивали последний раз, помните?

- В РПЛ не забивал до этого.

- Какой гол у вас самый памятный?

- Хет-трик, который забил в ворота «Спартака-2», когда играл еще в ФНЛ. Это было два года назад.

- Сегодня у «Рубина» были все шансы победить, поскольку вели в счете до последнего. Почему не получилось дотерпеть?

- Повлияло удаление. Поэтому и не додержали победный счет.

- Держали в голове недавнее крупное кубковое поражение ЦСКА? Может, хотели взять реванш?

- Конечно, после кубковых 0:3 хотели взять реванш.

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- ЦСКА сегодня выглядели слабее, чем несколько дней назад в кубковом матче?

- Я бы не сказал, что соперник был слабее, просто мы играли лучше.

- Как прокомментируете кубковый жребий, который определил вам в соперники «Урал»?

- Хороший соперник.

- Проще, чем все остальные?

- Нам не нужно попроще. Мы готовы играть с любым клубом. Самая опасная команда – это представитель ФНЛ. С ними играть сложнее всего.

- Довольна ли ваша команда положением в турнирной таблице, и вы лично свой игрой?

- Где-то мы недобрали очки, но в целом довольны. Что касается меня, стараюсь прогрессировать. А там пусть тренер смотрит, получается ли.

Елена Григорьевская