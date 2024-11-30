Лишь к зиме Саравия забил свой первый гол за «Ростов»

Уругвайский легионер «Ростова» Родриго Саравия вечером субботы забил в ворота нижегородского «Пари НН». Как оказалось, этот гол стал дебютным для Родриго с момента летнего перехода в донской клуб.

Ранее Саравия в своей карьере выступал в Аргентине за клуб «Химнасия Ла-Плата». А родился он в Монтевидео, столице Уругвая, где защищал цвета родного «Пеньяроля» и «Расинга» из Монтевидео.

Суммарно до своего голевого матча Саравия провёл в России 19 матчей за «Ростов». На поле он занимает позицию центрального полузащитника, иногда смещаясь в атаку или оборону.

Текстовая трансляция матча «Ростов» - «Пари НН» идёт на нашем портале. Дончане громят соперника.