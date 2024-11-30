«Ростов» уже громит «Пари НН»

В 17-м туре Премьер-лиги «Ростов» принимает «Пари НН». На 60-й минуте поединка хозяева поля забили свой второй мяч. Два угловых подряд, второй из которых разыгран, Данил Глебов на правому полуфлангу отдал пас Родриго Саравии, поразившему ближний верхний угол.

На 65-й - оформил дубль Максим Осипенко. Снова угловой принёс забитый гол - Иван Комаров подал стандарт с левого края, пошли отскоки, от Максима Шнапцева мяч пришёл аккурат к Максиму Осипенко, и тот ногой поразил цель.

3:0 в этом матче, при этом гости играют в меньшинстве с начала второго тайма.

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