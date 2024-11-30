Чибота – о Дзюбе: «Артёма никто не обгонит в юморе»

Легионер «Акрона» Мавис Чибота высказался об уровне юмора его одноклубника Артёма Дзюбы.

«Уровень Дзюбы? Это топовый, один из лучших нападающих в Премьер-лиге. Могу ли назвать его душой компании? Да, конечно. Артем — это Артем, в юморе его никто не обгонит», - делится Чибота для «РБ Спорт».

Напомним, что «Акрон» в субботу в рамках стартового матча 17 тура Российской премьер-лиги смог обыграть минимально «Оренбург». Теперь клуб разместился на девятом месте турнирной таблицы, набрав в свой очковый запас 19 баллов.

К слову, Дзюба в прошедшей игре команд из второй половины турнирной таблицы был признан лучшим игроком. Он провёл полный матч.