Магкеев получил травму в матче с «Ростовом»

Сегодня, 30-го ноября, «Ростов» в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги принимает на своём поле «Пари НН».

На 53-й минуте матча в единоборстве с полузащитником «Ростова» Роналдо повреждение получил защитник «Пари НН» Станислав Магкеев и попросил замену, вместо него на поле появился капитан нижегородского клуба Кирилл Гоцук. Отметим, что «Ростов» впереди со счётом 1:0, единственный гол забил защитник хозяев Максим Осипенко. На первых минутах второго тайма прямую красную карточку за грубый фол получил полузащитник «Пари НН» Хуан Боселли.

«Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице.