Пономарёв: «Пьянича взяли на перспективу»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв поддержал полузащитника «армейцев» Миралема Пьянича.

«Мне кажется, его взяли на перспективу. Если купят хороших нападающих, которые будут бежать с мячом, тогда и Пьянич заиграет. Он вынужден играть поперёк или навешивать», - цитирует Пономарёва Metaratings.

Сегодня, 30-го ноября, ЦСКА на своём поле не смог переиграть «Рубин» (2:2).

34-летний Пьянич присоединился к ЦСКА в конце сентября, за это время он успел сыграть 10 матчей за московский клуб и отметился одной голевой передачей. Действующее соглашение опытного полузащитника с ЦСКА рассчитано до конца сезона, соглашение предусматривает возможность продления ещё на год.