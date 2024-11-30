​Экс-арбитр ФИФА прокомментировал заявления Федорищева

Одно из самых обсуждаемых тем уходящей недели в российском футболе стали заявления губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, который пообещал обратиться в правоохранительные органы с жалобами на коррупцию в судействе. Его намерение прокомментировал экс-арбитор ФИФА Алексей Николаев, он высказался в поддержку точки зрения, озвученной ранее такими организациями как РПЛ и РФС:

- На самом деле все заинтересованные лица уже так или иначе высказались на эту тему, мне особо добавить нечего. Скажу лишь, что поддерживаю точку зрения, которую озвучили РПЛ и РФС, их позиция мне очень близка, - цитирует слова Николаева «ВсеПроСпорт».