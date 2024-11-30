Жемалетдинов заявил, что у ЦСКА нет кризиса

Полузащитник московского ЦСКА Рифат Жемалетдинов заявил, что у «армейцев» нет кризиса, несмотря на шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиге.

«Наверное, нет никакого кризиса. Да, немного не получается в чемпионате, но в Кубке у нас хорошая победная серия. Будем переносить эту серию на чемпионат», - говорит Рифат для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в субботу «армейцы» разошлись боевой ничьей с казанским «Рубином» (2:2). Притом, спастись от поражения москвичам удалось лишь на последних минутах встречи на последних минутах. Больше подробностей о прошедшем поединке – в нашем ревью.