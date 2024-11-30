Жемалетдинов: «Нас не устраивает место в турнирной таблице»

Игрок московского ЦСКА Рифат Жемалетдинов высказался о не самом приятном положении «армейцев» в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

«Нас не устраивает наше положение в турнирной таблице, будем тщательно работать на зимних сборах. Надеюсь, что повторим ту же историю, что и с «Локомотивом» с Марко Николичем», - рассуждает Жемалетдинов для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что вечером субботы ЦСКА разошёлся домашней ничьей с казанским «Рубином» (2:2). Таким образом, «армейцы» остались на шестом месте турнирной таблицы, набрав в свой очковый актив 28 баллов. В заключительном матче 2024 года ЦСКА сыграет в гостях с «Факелом».